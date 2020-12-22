شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على «المنطقة الخضراء» ببغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”- وام:

دانت دولة الإمارات بشدة، أمس الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، بغداد، فيما توالت الإدانات المحلية والعربية والدولية للهجوم الإرهابي، والمطالبة باجتثاث الميليشيات الإرهابية والعصابات الخارجة على القانون ومحاسبتها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

مجلس التعاون يدين

وأدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإرهابي، معربا عن تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه، ومؤكداً على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

بومبيو: محاسبة المجرمين

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على صفحته الخاصة على «تويتر» إن «الميليشيات المدعومة من إيران هاجمت مرة أخرى بشكل صارخ وتهور في بغداد، ما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين. يستحق شعب العراق محاكمة هؤلاء المهاجمين، ويجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكف عن أعمالهم المزعزعة للاستقرار». وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان، إن «الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة، ولحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية». وأضافت: إن «هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق»، داعية «جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات؛ لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها». ورأى السفير البريطاني، لدى بغداد، ستيفن هيكي، في بيان، أن «الهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية لا تؤدي إلا إلى ترويع سكان بغداد، وتخويف الاستثمار الذي يحتاج إليه الاقتصاد بصورة مُلحة، وتزيد مخاطر الصراع على نطاق أوسع».

مصر تندد بالارهاب

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن إدانتها للهجوم الصاروخي، الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد. ودعا البيان كافة الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العراقية على أية اعتبارات أخرى، إنجاحاً للجهود الحثيثة، التي يبذلها العراق في إطار حماية أمنه واستقراره، وأكد البيان وقوف مصر الكامل مع العراق الشقيق، فيما يتخذه من إجراءات؛ للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطني.

هيبة الدولة

ومن جانبها، دانت رئاسة جمهورية العراق، استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا. واعتبرت في بيان، أن «استمرار هذه الأعمال الإجرامية؛ يؤدي إلى تعريض أمن وحياة المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم للخطر». وأضافت: إن «تلك الأعمال تمثل استهدافاً لسيادة البلد والجهود الوطنية من أجل حفظ هيبة الدولة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية، عبر استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها». وكان المتحدث العسكري العراقي اللواء يحيى رسول، قال: إن «مثل هذه الأعمال الإحرامية تستهدف المواطن وأمنه وتسعى إلى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار»، مشيراً إلى أن «هذا الاستهداف رسالة سلبية للعالم».

ومن جهته، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان، «ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة.. وعلى الحكومة إعلان حالة الطوارئ في بغداد، والاستعانة بالجيش حصراً؛ لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية، وأنا على أتم الاستعداد للتعاون في هذا الشأن». كما دان تحالف «القوى العراقية» القصف الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء ومجمعاتها السكنية. وحذر نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، من تعرض العراق إلى العزلة؛ بسبب استهداف البعثات الدولية والدبلوماسية.