شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت.. البنوك تخفف وطأة «السلالة الجديدة» وتيسلا يهوي بـ«إس آند بي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان سهم «تيسلا» أكبر عائق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في اليوم الأول من دخوله على المؤشر، فانخفض سهم صانع السيارات الكهربائية، الذي يمثل الآن 1.6% من المؤشر. وكان سهم «تيسلا» مسؤولاً عن 4.1 نقطة من إجمالي انخفاض المؤشر الأوسع نطاقاً 14.49 نقطة، وفقاً لـ«بلومبيرج».

وأغلق تيسلا على انخفاض 6.5%، ليوقف سلسلة من الارتفاعات القياسية عندما سارع مديرو تتبع المؤشرات إلى إضافة السهم إلى صناديقهم قبل إدراجه في المؤشر. وتم تداول ما يقرب من 60 مليار دولار من الأسهم عند 695 دولاراً للسهم، معظمها في صفقة عملاقة واحدة في الثواني الأخيرة من الجلسة، وتم تداول أكثر من 150 مليار دولار من أسهم «تيسلا» يوم الجمعة. والسهم مرتفع 731% هذا العام حتى يوم الجمعة.

وتضررت وول ستريت من أسهم السفر وسط تجدد المخاوف بشأن سلالة كورونا الجديدة، فيما سجل المؤشر داو جونز ارتفاعا طفيفا 0.1% لينهي اليوم عند 30216.45 نقطة، فقد تراجع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.4% إلى 3694.92 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك 0.1% إلى 12742.52 نقطة.

وتلقت الأسواق بعض الدعم من ارتفاع أسهم البنوك الكبرى بعد أن قال مقرضون، بما في ذلك «جولدمان ساكس» و«جيه بي مورجان»، إنهم سينفذون القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سمح لهم باستئناف عمليات إعادة شراء الأسهم.

وكان ينظر إلى جولدمان ومورجان ستانلي على أنهما أكبر الرابحين في أعقاب أرباحهما التجارية. وتوقع المحللون أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على وقف إعادة الشراء بسبب الوباء. وتصدر جولدمان الأسهم الرابحة في ستاندرد آند بورز، حيث ارتفع بنسبة 6.1% ليغلق عند أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2018.

ستتمكن أكبر ستة بنوك أمريكية من إعادة شراء ما يصل إلى 11 مليار دولار من أسهمها العام المقبل

جاء مورجان ستانلي خلف جولدمان مباشرة من بين العشرة الأوائل في ستاندرد آند بورز، حيث ارتفع بنسبة 5.7% إلى أعلى مستوى منذ العام 2007، في حين كانت أسهم جيه بي مورجان و«سيتي جروب» و«بنك أوف أمريكا»، أيضًا من بين الرابحين الرئيسيين على المؤشر. وأغلق سهم «ويلز فارجو» على ارتفاع 1.9%.

وستتمكن أكبر ستة بنوك أمريكية من إعادة شراء ما يصل إلى 11 مليار دولار من أسهمها العام المقبل.

ووضع الاحتياطي الفيدرالي سقوفا مؤقتة لمدفوعات المساهمين، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء، من قبل أكبر البنوك في وقت سابق من هذا العام من أجل ضمان أن لديها رأس مال كافٍ للتعامل مع الاقتصاد في ظل الجائحة.

توصل الكونجرس، في وقت متأخر من يوم الأحد، إلى اتفاق بشأن حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار، وهو جهد طال تأجيله لتعزيز نظام الرعاية الصحية الأمريكي، والاقتصاد الذي يئن تحت وطأة الوباء. وأعلن قادة الكونجرس عن اتفاق بشأن مشروع قانون - سيرسل مساعدة فيدرالية جديدة للأسر والشركات الصغيرة ومقدمي الرعاية الصحية لأول مرة منذ شهور ويمول الحكومة حتى 30 سبتمبر، في حين لم يصدروا حتى الآن النص التشريعي الذي يأملون في تمريره.

الأسهم الأوروبية

وهبطت سوق الأسهم الأوروبية، الاثنين إذ أدى الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا إلى المزيد من إجراءات العزل العام الصارمة في انجلترا وإلى حظر على السفر من دول كثيرة بينما لا يزال اتفاق للتجارة بعد بريكست في مهب الريح.

وبعد أن أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3% عند إغلاق جلسة الإثنين بعد أن فرضت المملكة المتحدة إغلاقا فعليا وتراجعت عن خطط لتخفيف القيود أثناء عطلة عيد الميلاد بينما تتصدى لسلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة تزيد على 70% عن السلالة الأصلية.

وأمرت كندا ودول أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا، بتعليق الرحلات الجوية من بريطانيا بينما شمل حظر فرنسي نقل البضائع سواء بالبر أو الجو أو البحر أو السكك الحديدية.

ودفع القلق من الضربة الجديدة للتعافي الاقتصادي المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية للتراجع 1.7% بالرغم من هبوط الجنيه الاسترليني. وانخفض المؤشر داكس الألماني 2.8%.

وهبط مؤشر أسهم شركات السفر والترفية 3.1% في حين قاد مؤشر أسهم شركات النفط الكبرى الخسائر في أوروبا مع هبوطه 3.6% بينما أثارت القيود الجديدة مخاوف من تضرر الطلب وهو ما أثر على أسعار الخام.

