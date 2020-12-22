شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل صلاح عن ليفربول ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوادر أزمة تلوح في الأفق بين اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومدربه الألماني يورجن كلوب.

تنذر برحيل الملك المصري عن أسوار ليفربول، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة لصحيفة "آس" الإسبانية والتي عبر فيها عن "إحباطه" من كلوب، وذلك بسبب عدم إعطاء الأخير شارة القيادة له في مباراة الريدز أمام ميتلاند بدوري أبطال أوروبا.

تقارير الصحف الإنجليزية أشارت من قبل إلى وجود مشكلة بين صلاح ومدربه. قد تدفع "مو" إلى مغادرة ملعب الأنفيلد خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

قرار كلوب بعدم الدفع بـ "صلاح" أساسياً أمام كريستال بالاس الأخيرة، والتي سجل فيها هدفين وصنع آخر، عززت من تكهنات تلك التقارير بشأن الخلاف بينهما.

ولكن كلوب قال بعد المباراة: "ليس لدي ما أقوله بخصوص مقابلة صلاح مع صحيفة "آس"، كل شيء على ما يرام على الأقل من جانبي.

الصحيفة الإسبانية كشفت عن عن إمكانية انتقال الملك المصري إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية خلال ريال مدريد أو برشلونة. ولكن لم يصدر من صلاح أي تعليق بشأن بقائه أو رحيله عن ليفربول.