شكرا لقرائتكم خبر عن «درايف ثرو» يتيح حضور 10000 شخص حفل زفاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نجل الوزير الماليزي السابق تنجكو عدنان بحفل زفافه بمشاركة 10000 شخص من المهنئين، عن طريق مرور الضيوف بسياراتهم ببطء، أو ما يُعرف ب«درايف ثرو»؛ لإلقاء التحية والتهنئة.

واستغرق الأمر نحو 3 ساعات حتى انتهى مرورهم. وبذلك تفادى الزوجان، محمد حافظ وأوشن ألاجيا، القيود التي كان من شأنها أن تقصر قائمة المدعوين على 20 ضيفاً.

وكتب والد العريس على «فيسبوك»: «علمت أن هناك 10000 شخص يأتون بسياراتهم منذ الصباح؛ لتقديم التهاني. أنا وعائلتي مسرورون جداً، أشكركم جميعاً على تفهمكم والتزامكم بجميع الإجراءات الاحترازية خلال الحضور بالسيارة من دون الخروج منها».

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