شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك العالم رصد «الاقتران العظيم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

رصدت الإمارات ومختلف دول العالم، مساء أمس، ظاهرة فلكية نادرة، لم تحدث منذ 400 سنة، تسمى «الاقتران العظيم»، وهي اقتراب ظاهري في السماء، بين كوكبي المشتري وزحل، يشاهد بسهولة بالعين المجردة.

ويحتاج كوكب المشتري إلى 12 سنة ليدور دورة واحدة حول الشمس، في حين أن زحل يحتاج إلى 30 سنة، ما يعني أن كلا الكوكبين بالنسبة لنا يقتربان من بعضهما بعضاً مرة كل 20 سنة، وعادة تكون المسافة بينهما ما بين درجة إلى درجتين. أما ما ميز اقتران أمس، فهو أن المسافة بينهما بلغت 6 دقائق قوسية فقط، أي ما يساوي عُشر الدرجة الواحدة، وهو أقل بقليل من ربع قطر القمر ظاهرياً، وهذه مسافة تعتبر صغيرة جداً.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي إنه تم رصد الظاهرة، بشكل واضح ولامع في سماء أبوظبي، بعد غروب الشمس، وتصويرها من خلال تقنيات تستخدم لأول مرة في المرصد التابع للمركز، عن طريق أجهزة تلسكوب، يتم التحكم فيها لرصد الظاهرة عن بعد.

وأشار عودة، إلى أن كوكبي المشتري وزحل جرمان لامعان جداً، يمكن رؤيتهما بسهولة بالعين المجردة، حتى من داخل المدن الملوثة ضوئياً، فالمشتري هو ألمع جرم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة.