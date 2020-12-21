رباح: توزيع 14,1 مليون مصباح اقتصادي لتشجيع استخدامها من طرف المواطنين

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن التحكم في استهلاك الكهرباء، يبقى الوسيلة الناجعة للتقليص من الفاتورة الكهربائية.

وأوضح رباح، خلال جوابه على سؤال شفوي في مجلس النواب مساء الإثنين، أن “يتم تشجيع المواطنين على استخدام المصابيح ذات الاستهلاك الاقتصادي، حيث تم توزيع 14,1 مليون مصباح اقتصادي، لما لها من أثر إيجابي على تخفيض الاستهلاك وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء”، بحسب قوله.

وشدد الوزير على أن المكتب “أطلق حملات للتوعية بمختلف مناطق المغرب، تهدف إلى تحسيس المواطنين بأهمية الاستخدام المعقلن للكهرباء وطرق الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية، وذلك من خلال تجنب الاستعمال غير المعقلن للأجهزة ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع، وكذا العمل مستقبلا على شراء الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك الأقل والكفاءة العالية”.

وتحدث رباح عن “إدراج مشروع المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى وبالعنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات في مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة في أكتوبر 2020، كما تم تعزيز ترسانة المواصفات بإصدار القرار رقم 927.20 في 6 مارس 2020، القاضي بإجبارية تطبيق 19 مواصفة قياسية مغربية جديدة متعلقة بالمنتجات الفتوضوئية وبسخانات الماء الشمسية”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن “التسعيرة المعمول بها وطنيا، والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2014، تطبق على جميع الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء”.

أما فيما يخص الزبناء التابعين لشركات التدبير المفوض، يؤكد الوزير، “فالتعريفة المعتمدة من قبل هذه الشركات هي تعريفة تعاقدية محددة في عقد التدبير المفوض المبرم ما بين السلطة المفوضة (أي المجالس المنتخبة) والشركة المفوض لها”.