عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اجتماعين يومي 19 و21 دجنبر الجاري، مع قيادات أحزاب الأغلبية، وثم قيادات أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، وذلك، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقال بلاغ لرئيس الحكومة، إن اللقاءان اللذان يندرجان في إطار التعبئة الوطنية لدعم وتقوية ما تحقق لفائدة القضية الوطنية الأولى، كانا مناسبة لإطلاع قادة الأحزاب السياسية على آخر التطورات والمستجدات التي تلت بلاغي الديوان الملكي، ومكالمتي الملك محمد السادس مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن.
كما كان اللقاءان، يضيف المصدر، مناسبة للاستماع لقادة وممثلي هذه الأحزاب وتبادل الرأي معهم والإنصات لمقترحاتهم لتحقيق الترصيد الجماعي للإنجازات التي حققتها بلادنا في مسار القضية الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحراء.. العثماني: أنصت لمقترحات قيادات الأحزاب لتحقيق الترصيد الجماعي للإنجازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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