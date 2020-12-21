الرئيس الأمريكي المنتخي “جو بايدن” يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، جرعته الأولى من لقاح فيروس كورونا، ضمن جهد متزايد لإقناع الأمريكيين بأن اللقاحات آمنة.

وقال بايدن بعد تلقي لقاح كورونا، إن للقاحات أمل كبير بالنسبة لنا للتخلص من الجائحة.

وكان بايدن قال قبل ساعات، “لا أريد أن أتقدم الصفوف، لكنني أريد أن أتأكد من أننا نظهر للشعب الأمريكي أنه من الآمن اتخاذ القرار”، بحسب وكالة “أسوشيتد بريس” الأمريكية.

كما شكر بايدن وزوجته غيل أيضًا، العاملين في مجال الرعاية الصحية في المنشأة التي حصلا فيها على اللقاح.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء طرح لقاح ثان، أنتجته شركة موديرنا، لينضم إلى لقاح فايزر ضمن ترسانة البلاد ضد جائحة فيروس كورونا، الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 317 ألف شخص في الولايات المتحدة.

