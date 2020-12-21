المصلي: المعنفات لا يبلغن عن تعنيفهن وسنعلن عن سياسة عمومية لمناهضة العنف ضد النساء

على خلفية العنف الإلكتروني الذي تتعرض له بعض النسوة في المغرب؛ قالت جميلة المصلي، وزير التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة، اليوم الإثنين، إن الوزارة التي تترأسها، جهزت وثيقة أولية تعنى بالسياسة العمومية لحماية النساء من العنف، مبرزة أن الوزارة تقاسمت الوثيقة المذكورة مع قطاعات حكومية وجمعيات فاعلة في هذا المجال.

وأوضحت المتحدثة نفسها، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة المذكورة تبحث مع مختلف القطاعات، بهدف إخراج سياسة عمومية خاصة بمناهضة العنف ضد النساء، مؤكدة أن البرنامج الحكومي يؤكد على ضرورة توفر بلادنا على سياسة عمومية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

وشددت جميلة المصلي، أن هذه السياسة العمومية المناهضة للعنف ضد النساء، ستكون نتيجة للمراكز الاستماع. وفي المقابل، أكد الوزيرة نفسها، أن النساء لا يبلغن عن العنف الذي يتعرضن به، مشيرة إلى أنه حوالي 6 في المائة من النساء اللواتي تعرضن إلى العنف بلغن عنه.