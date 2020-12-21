مغني الراب المغربي “الغراندي طوطو” يحصد جائزة في الولايات المتحدة الأمريكية

حقق مغني الراب “الغراندي طوطو” جائزة أفضل فنان هيب هوب في إفريقيا ضمن مسابقة جوائز الترفيه الإفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية “aeiusa”.

وتم ترشيح طوطو في اللائحة النهائية ضمن 3 فئات هي: ”أفضل فنان هيب هوب/ راب”، و”أفضل فنان هيب هوب في إفريقيا”، و”أفضل فنان ناطق بالفرنسية” ليتم الإعلان في النتائج النهائية عن حصوله على لقب أفضل فنان هيب هوب في إفريقيا.

وحقق طوطو الجائزة الأمريكية بفضل تصويت الجمهور عبر موقع المسابقة على الأنترنت.

واستطاع طوطو، في الآونة الأخيرة، تحقيق نجاح باهر بأغانيه، التي تصدرت منصات الموسيقى، بينما يعرف الراب طفرة مع مغنيي الجيل الجديد.