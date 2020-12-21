شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إجراءات أمنية كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن العراق، أمس، اتخاذ إجراءات أمنية وصفت بالكبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية العاملة فيه.

وبينت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحفي أن نتائج تلك الإجراءات ستكون ظاهرة للعيان خلال الأيام القليلة المقبلة, موضحةً أن من بينها تفعيل الجهد الاستخباراتي والأمني، واستمرار الضغط على المجاميع المنفلتة التي تستخدم السلاح خارج إطار الدولة وتهدد أمنها وسيادتها.

وشددت قيادة العمليات المشتركة على عدم سماحها بتهديد السلم المجتمعي, أو أن تكون هناك صورة غير صحيحة وسلبية للعراق أمام المجتمع الدولي.