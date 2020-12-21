شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اللقاح الخاص بكورونا في بث تلفزيوني مباشر. وقال بايدن بعد تلقيه اللقاح: اللقاحات أمل كبير بالنسبة لنا للتخلص من الجائحة وآمل من الأمريكيين الالتزام بالقواعد في فترة الأعياد وتجنب السفر غير الضروري. وأضاف بايدن بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستحق الثناء على جهودها لتطوير لقاح فيروس كورونا.

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