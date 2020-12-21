شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 456 إصابة جديدة بكورونا والمغرب 877 والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد اليوم، إلى تسجيل تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2675 حالةً, فيما تماثل للشفاء 384 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 63644 حالةً.
فيما أعلن المغرب أنه سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية 877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 418002 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 43 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 7000 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 380 ألفاً و134 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الخاضعة للعلاج حالياً بلغت 30 ألفاً و868 حالة.
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