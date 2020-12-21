شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: مازالت توجد مشاكل في محادثات التجارة والان نبدء بالتفاصيل
وأبلغ جونسون الصحفيين عندما سئل هل سيكون هناك اتفاق للتجارة "الموقف لم يتغير: توجد مشاكل.. من المهم جدا أن يتفهم الجميع أن المملكة المتحدة يجب أن تكون قادرة على السيطرة على قوانينها بشكل كامل وأيضا أننا يجب أن يكون بمقدورنا السيطرة على مصائدنا للأسماك".
وأضاف قائلا: "شروط منظمة التجارة العالمية ستكون أكثر من مُرضية للمملكة المتحدة. وبالتأكيد نحن يمكننا التغلب على أي صعوبات يجري القاؤها في طريقنا. ليس أننا لا نريد اتفاقا لكن شروط منظمة التجارة العالمية ستكون مُرضية تماما".
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