الصحة تحذر من خطورة انتشار سلالة كورونا الجديدة في العراق

حذرت وزارة الصحة، الاثنين، من خطورة انتشار سلالة كورونا الجديدة في العراق، فيما شددت على ضرورة الالتزام التام باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تتابع تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول، وتشير تلك التقارير العلمية الاولية الى تميز تلك السلالة بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى لذلك اتخذت معظم الدول اجراءات وقائية سريعة ومشددة ومنها ايقاف السفر من والى تلك الدول التي ظهرت فيها السلالة، وأوقفت دول اخرى كل انواع السفر الجوي والبري ومنعت دخول الاجانب الى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة اليها".
وحذرت الوزارة "من خطورة انتشار هذه السلالة في بلدنا الحبيب"، مشيرة الى انها "تعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي واستمرار السيطرة على الوباء".
وشددت الوزارة على "ضرورة "التزام المواطنين باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة وخاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والمواظبة على تعقيم اليدين"، مؤكدة على اهمية "التزام المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي والتقيد التام بالاجراءات الوقائية اللازمة".
واكدت ان "فرقنا الصحية الرقابية وباسناد من الجهات الامنية تتابع ميدانيا وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، مطالبة "القنوات الاعلامية كافة والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف حملاتها التوعوية لحث المواطنين على الالتزام بالضوابط الاحترازية اللازمة".
وتابعت "ان "كوادر الوزارة القيادية وجيشها الابيض الباسل تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على هذا الوباء الخبيث من توفير المستلزمات التشخيصية وتوسيع الطاقة العلاجية والسعة السريرية لاستيعاب اعداد الاصابات وهذا ما نتج عنه تحسن الوضع الوبائي من تناقص مستمر بعدد الاصابات والوفيات معاً على مدار الاسابيع الماضية وتراجع واضح في نسب الاصابات من الفحوصات بالرغم من ارتفاع عدد الفحوصات المجراة في مؤسساتنا الصحية بشكل كبير جداً في الاسابيع الاخيرة".
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