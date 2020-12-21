الزراعة توافق على تصدير 4500 طن من محاصيل الخضر والفواكه الى السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان الوزارة ومن خلال دائرة البستنة وافقت على السماح بتصدير 4500 طن من محاصيل الخضر والفواكه الى المملكة العربية السعودية"، مبينا ان "هذه المحاصيل شملت (طماطم وفلفل وباذنجان وخيار وبصل) ومن خلال شركات القطاع الخاص".

واضاف ان "التصدير سيكون عن طريق منفذ عرعر السعودي"، مشيرا الى ان "ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بدعم المزارع العراقي من خلال منع استيراد محاصيل الخضر الموفرة محليا من اجل حماية المنتج المحلي، فضلا عن الالتزام بالروزنامة الزراعية التي تصدرها الوزارة وتصدير الفائض من المنتج لاجل تعظيم موارد الدولة والحد من تدني اسعاره في حالة زيادة الانتاج عن حاجة الاستهلاك اليومي".

واكد "استمرار الوزارة بزيادة المحاصيل الموفرة محليا وتصدير ما يزيد عنها في الاستهلاك اليومي".