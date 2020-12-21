بالصور.. بايدن يتلقى لقاح "فايزر" المضاد لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الإثنين، لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستحق الشكر على مجهودها في التوصل إلى اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.

وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح كوفيد-19 من شركة "فايزر" خلال بث مباشر في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.





وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، أنه :" لا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأن اللقاح المُضاد لفيروس كورونا وأدعو الأمريكيين لتلقيه فور إتاحته".

وقال بعد تلقيه اللقاح: "أنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه وحتى أؤكد أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق".





وأضاف: "أتطلع لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.. نحن لا نزال في بداية الطريق".

كما نصح بايدن الأمريكيين إلى الاستماع لنصائح الخبراء وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السفر إلا في الحالات الضرورية.

ويوم الجمعة الماضي، قالت جين بساكي، المتحدثه باسم بايدن، إن الرئيس المنتخب، وزوجته "جيل بايدن"، سيتلقيان الجرعة الأولى من لقاح فايزر في ولاية ديلاوير يوم الإثنين".

وأضافت أن العملية ستُجرى "أمام العامة" بهدف إرسال رسالة بأن اللقاح "آمن"، مشيرةً إلى أن نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس، ستتلقى اللقاح الأسبوع التالي.

وتلقي بايدن علاج فايزر جاء بعد ساعات من حقن نائب الرئيس مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، باللقاح.



