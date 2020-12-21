لخلافات حول ملف الفساد.. استقالة مديرة ديوان الرئاسة التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر في قصر قرطاج ،مساء الإثنين، النقاب عن استقالة مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد، إثر اختلاف حول منهجية التعامل مع ملفات مكافحة الفساد.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إن نادية عكاشة، التي تعتبر الشخصية الأولى بعد الرئيس التونسي، قدمت استقالتها اليوم الإثنين.



وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إلى أن عكاشة قدمت استقالتها لقيس سعيد إثر اختلاف حول منهجية التعامل مع ملفات مكافحة الفاسدين في الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس التونسي طلب من مديرة ديوانه خلال الفترة الأخيرة تقديم استقالتها ،دون تحديد الأسباب.

وتعتبر نادية عكاشة ،أستاذة القانون بالجامعة التونسية، من أقرب الشخصيات للرئيس منذ حملته الانتخابية، ورافقت قيس سعيد، خلال العشر سنوات الأخيرة في تدريس القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية .

واستقالة نادية هي الرابعة في مكتب قيس سعيد منذ توليه الرئاسة نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وذلك بعد استقالة عبد الرؤوف بالطبيب المستشار الخاص بداية 2020، ومستشارته الإعلامية رشيدة النيفر في أغسطس/أب، ومستشاره العسكري محمد صالح الحامدي في يونيو/ حزيران.