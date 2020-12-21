الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الاثنين عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز لأول مرة، ترافقها سفن حربية أخرى.
وقال مسؤول في البنتاغون، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها، مشيرا إلى أن الغواصة "يو إس إس جورجيا" مزودة بأكثر من 150 صاروخا من طراز "توماهوك".
ويأتي عبور هذه الغواصة فيما قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.
وقال للصحفيين: "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ومستعدون للرد إن اقتضى الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون يعلن عبور غواصة نووية أمريكية مضيق هرمز لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.