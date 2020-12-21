جونسون: مشاكل تعترض محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ما زالت توجد مشاكل في محادثات التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بريطانيا ستنمو بقوة بدون اتفاق.

وفي تصريح للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية التوصل لاتفاق تجارة قال جونسون: "الموقف لم يتغير، توجد مشاكل... من المهم جدا أن يتفهم الجميع أن المملكة المتحدة يجب أن تكون قادرة على السيطرة على قوانينها بشكل كامل وأيضا يجب أن يكون بمقدورنا السيطرة على قطاعاتنا لصيد الأسماك".

وأضاف: "شروط منظمة التجارة العالمية ستكون أكثر من مرضية للمملكة المتحدة. وبالتأكيد نحن يمكننا التغلب على أي صعوبات يجري وضعها في طريقنا.. ليس لأننا لا نريد اتفاقا لكن شروط منظمة التجارة العالمية ستكون مرضية تماما".