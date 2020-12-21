"آكي" عن صياد تونسي من أسطول ماتزارا: السجناء في بنغازي يتعرضون للضرب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال صياد تونسي من أسطول صيد ماتزارا ديل فاللو، كان محتجزا مع الصيادين الصقليين، إن "الموقوفين في سجن بنغازي يتعرضون للضرب".

وكشف جمالي فرحات، أحد الصيادين المفرج عنهم في ليبيا، قبيل استجوابه في ثكنة قوات الدرك (كارابينيري) في ماتزارا ديل فاللو، والذي كان محتجزا مع 17 صيادا آخرين منذ الأول من سبتمبر الماضي، عن تعرضهم لـ"سوء المعاملة حتى لو لم يضربونا أبدا، وقد كان بين سجانينا جنودا ذوي أعمار صغيرة جدا. ورأينا سجناء يتعرضون لضرب مبرح".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيعود إلى العمل في البحر، قال الصياد التونسي: "لا أريد العودة إلى البحر، هذا يكفي".

من جانبه، قال صياد تونسي آخر من الأسطول، اسمه الهادي بن ثامر (59 عاما)، إنه "كان معنا في السجن مثقفين، أساتذة وعلماء عديدين ممن تعرضوا لسوء المعاملة، وقد تم القبض عليهم بدون سبب. كانوا هناك بسبب تنظيم داعش، فليتدخل العالم لأجلهم".