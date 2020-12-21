شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يتلقى اللقاح المضاد لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (78 عاما) أمس الاثنين مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.



وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.

وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها أمس الاثنين الجرعة الأولى من اللقاح.

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