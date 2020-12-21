شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان مهم من وزارة الطيران المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام في جمهورية مصر العربية باسم عبد الكريم بأن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم ولا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني في البلاد.



وأضاف تدعو الوزارة إلى ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني وتوخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقة تعمل على إثارة البلبلة.

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