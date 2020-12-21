شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "طيران الإمارات" تبدأ في نقل اللقاحات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت طيران الإمارات، بأن شركة "الإمارات للشحن الجوي"، ذراع الشحن التابع لها، تبدأ الآن في نقل اللقاحات الحيوية حول العالم.



وقالت الناقلة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "توتير": "احتلت الإمارات للشحن الجوي موقع الصدارة منذ بداية عام 2020 في إطار نقل المواد الغذائية، والأدوية ومعدات الوقاية الشخصية فضلاً عن هدايا العطلات، والآن اللقاحات الحيوية عبر قارات العالم الست".

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