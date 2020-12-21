شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يشتري 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزارة الصحة قولها الإثنين، إنها اتفقت مع شركة فايزر على استيراد 1.5 مليون جرعة من لقاحها لفيروس كورونا المستجد.



وأضافت أن الوزارة قالت إن اللقاح، الذي طورته فايزر مع شركة بيونتيك، سيصل إلى العراق في مطلع العام المقبل.

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