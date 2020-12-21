التربية والتعليم تنفي منح طلاب المدارس الفنية إجازة حتى 10 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

نفى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ما تردد حول منح طلاب مدارس التعليم الفني إجازة حتى بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد "مجاهد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الاثنين، أنه يتوجب على طلاب المدارس الفنية الالتزام بالحضور إلى المدرسة للمشاركة في التدريبات العملية، مشددًا على أن الحضور إجباري من أجل الدرس العملي.

وأوضح أنه حتى يوم 10 ينايرسيكون على الطلاب الذهاب يومين كل أسبوع أي 6 أيام حتى انتهاء تلك الفترة.