مدير المياه الجوفية بجنوب سيناء يتفقد مشروعات الحماية من أخطار السيول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة مراحل تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، الجاري تنفيذها بمدن الطور ورأس سدر.

تفقد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية أعمال إنشاء بحيرة وحاجز بوادي املاحة بمدينة الطور.

وقال إنه جرى الانتهاء من أعمال حفر البحيرة، وأعمال تكوين ودمك الحاجز الترابي، وجاري تسوية الحاجز والبحيرة على المناسيب التصميمية المتفق عليها، موضحًا أن الطول المتوسط للبحيرة تتعدى 650 مترًا ويبلغ عرضها 469مترًا، بينما وبلغ الارتفاع المتوسط للحفر 7.2متر.

وأشار إلى أنه جاري إنشاء بحيرة وحاجز بوادي الاعوج، وهي إحدى البحيرات الخمسة الجاري تنفيذها ضمن مشروع المرحلة الثانية لحماية مدينة الطور من أخطار السيول.

وأضاف أنه جاري العمل في أعمال مباني الدبش في الحاجز الترابي للبحيرة، لافتًا إلى أن مراحل التنفيذ تسير طبقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه ، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد مدير إدارة المياه الجوفية، مواقع الجاري تنفيذها بوادي غرندل ضمن أعمال المرحلة الثانية لحماية مدينة رأس سدر من أخطار السيول، مؤكدًا أنه جاري استكمال أعمال مباني الدبش بالسد.​