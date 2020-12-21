طارق شوقي: طلاب المدارس اليابانية في مصر جيل مميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك اتفاقا مع اليابان على إرسال مجموعة من المعلمين المصريين لليابان للتدريب ونقل الخبرة اليابانية في طريقة التدريس لهم.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن هناك شركة خاصة تدير المدارس اليابانية في مصر باعتبارها تجربة مهمة سيتم التوسع فيها من خلال مجموعات أخرى من المدارس لضمان انضباط كل عناصر العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الجيل الذي يتلقى تعليمه في المدارس اليابانية متميز لدراسته المنهج المصري الجديد المطبق في مدارس مصر بجانب الجزء الياباني الخاصة بطريقة التعليم وتنمية الشخصية.

وتابع أن تكلفة المدارس اليابانية معقولة مقارنة بما يقدم للطلاب، مشيرًا إلى إقبال كبير من المواطنين على التقديم لأبنائهم في المدارس اليابانية.