مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني، مساء الاثنين، برصاص الشرطة الإسرائيلية بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار قرب المسجد الأقصى في القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار صوب شاب فلسطيني ما أدى إلى مقتله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن الفلسطيني أطلق النار من سلاح من نوع "كارلو" على نقطة أمنية لعناصرها ما أدى إصابة أحدهم بجروح طفيفة قبل أن يتم قتل المهاجم.

من جهتها أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باللعملية "البطولية" التي نفذها الشاب الفلسطيني، مؤكدة على أن بطولة شعبنا في الدفاع عن الأقصى هي عنوان المرحلة.

وحذرت الحركة في بيان إسرائيل من "التمادي في الاعتداءات على المسجد الأقصى، والسماح للمتطرفين بانتهاك حرمته، فشعبنا الفلسطيني جاهز للرد على عدوان الاحتلال".