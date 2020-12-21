المستوطنون يغلقون الشوارع ويحطمون مركبات فلسطينية بالضفة الغربية

شن عشرات المستوطنين منذ صباح يوم الاثنين عدة هجمات على الشوارع الرئيسية في شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن تحطيم عشرات المركبات الفلسطينية وإصابة 3 مواطنين في نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية لوكالة "معا"، إن المستوطنين قاموا بشن هجمات على شكل مجموعات في حوارة وشافي شمرون وكدوميم واغلقوا الشوارع الرئيسية ومنعوا حركة مرور السيارات عبر هذهالطرق كما قاموا برشق عشرات المركبات الفلسطينية بالحجارة مما أدى الي تحطيم وتضرر عشرات المركبات الفلسطينية.
وأضاف دغلس أنه تم الإبلاغ عن وجود مكثف للمستوطنين على مفترق دير شرف غرب نابلس اعتدوا على المركبات مع تواجد للجيش الإسرائيلي في المكان.
وأشار إلى أن مستوطنين متطرفين أغلقوا شارع نابلس قلقيلية قرب دوار مستوطنة كدوميم.
وذكر أن 3 مواطنين أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة رشق مركباتهم بالحجارة قرب شافي شمرون غرب نابلس.
وبحسب معلومات أمنية فلسطينية، فإن المستوطنين يقومون بأعمال عربدة في الشوارع احتجاجا على مقتل مستوطنة قرب جنين ومستوطن قرب رام الله مساء الاثنين، مطالبين الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة ضد المواطنين الفلسطينيين.
من جهة أخرى قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنها رصدت مستوطنين يقومون بتسييج أراض في عين الساكوت ووضع بوابات على مدخل نبع المياه فيها رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعودة الأراضي إلى أصحابها الأصليين.
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