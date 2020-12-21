الجيش السوداني يستعيد السيطرة على المناطق الحدودية مع إثيوبيا

أكد مصدر بالحكومة المحلية لولاية القضارف السودانية أن القوات المسلحة استعادت جميع المناطق الحدودية مع إثيوبيا، بعد أيام من القتال مع جماعات إثيوبية مسلحة في المنطقة.

وكشف المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن "استطاع خلال الأيام الماضية، السيطرة على مناطق أم قزاز وعاروض والأسرة، وآخر تلك المناطق التي استعادها الجيش خلال اليومين الماضيين هي جبل الطيور وخور شين وقلع اللبان".

وبدأ الجيش السوداني خلال الأسابيع الماضية التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا الـ26 عاما الماضية.

واتهم الجيش نظيره الإثيوبي والمليشيات المدعومة منه، بنصب كمين لعناصره التي كانت تمشط محيط جبل أبو طيور، الأسبوع الماضي مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

وخاضت القوات الفيدرالية الإثيوبية حربا مع حكومة إقليم تيغراي، المتاخمة

لإريتريا والسودان، منذ بداية نوفمبر الجاري، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي عن هجوم عسكري يشمل ضربات جوية. وجاء الصراع في أعقاب التوتر بشأن قرار تيغري أحادي الجانب لانتخاب إدارة إقليمية ضد رغبة آبي. وقال آبي في ذلك الوقت: "تهدف عمليتنا إلى إنهاء الإفلات من العقاب الذي ساد لفترة طويلة جدًا ومحاسبة الأفراد والجماعات بموجبوتمتد جذور الصراع في إثيوبيا إلى التوترات التي تستمر منذ أمد بعيد بين جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب السياسي الإقليمي القوي، والحكومة المركزية للبلاد.