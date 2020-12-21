الملك وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، برقية عزاء ومواساة لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح .

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان برقية مماثلة قال فيها: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».