خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: «الإخوان» يحاولون إفشال الحكومة الجديدة

سيف اليزيد - شعبان بلال، عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

حذر خبراء ومحللون سياسيون يمنيون من محاولات تنظيم «الإخوان» لإفشال الحكومة اليمنية الجديدة التي تم تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض، معتبرين أن هذه الخطوة هي الأهم كبداية للحل السياسي للأزمة.

وقال محمد النقيب، المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، إن هناك محاولات من الجماعات الإرهابية لتخريب عمل الحكومة الجديدة، خاصة جماعة «الإخوان» التي تجد في حالة الفوضى محاولة لسيطرتها على الأوضاع في الأرض واستمرار بقائها في أحد بقاع الأرض، مع تضييق الخناق عليها دولياً وطردها في الشرق الأوسط من كافة مراكز قواها بداية من القاهرة وصولاً إلى الخليج العربي.

وأضاف لـ «الاتحاد» أن تضافر الجهود لتوحيد القوى الوطنية يمثل أمراً مهماً لمواجهة كل هذه المحاولات التي ما أن تبوء بالفشل، تنجح التجربة اليمنية في عودة مفهوم الدولة بشكل كبير، بعد سنوات من التخريب المتعمد في اليمن الذي تحاول كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ببسالة كبيرة أن يوقفا كل محاولات التخريب والإعمار من جديد.

واتفق إسماعيل أحمد، المحلل السياسي اليمني، حول ضرورة حماية المسار السياسي من أي محاولات تؤثر عليها، موضحاً أن نجاح اليمنيين في البناء على اتفاق الرياض وما تلاه من آليات وإجراءات عملية لإنتاج حلول تنهي معاناة الشعب اليمني، يتطلب أولاً توصيف المعاناة والبحث في جذورها ومن ثم إمكانيات الحكومة الشرعية في مقاربتها وإيجاد صيغ حل عملية.

وقال لـ «الاتحاد» إن جذر المشكلة في اليمن هو الحرب التي سببتها ميليشيات الحوثي، وأي حلول بمعزل عن إنهاء الحرب أو وقفها ستظل حتماً ناقصة، موضحاً أن الانقسام العميق في صف تحالف الشرعية يعتبر أقوى تلك الأشكال، حيث يعزى لعوامل عدة ليس آخرها الحاجة لتوحيد القرار السياسي مما نعول على اتفاق الرياض ملامسته ضمن ما يمكن وصفه بتوجه جاد من قبل التحالف لوضع اليد على الجرح.

وأوضح أن اليمنيين ينظرون لاتفاق الرياض بشكل عام وما ترتب عليه من فصل بين القوات المصارعة في الجنوب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بوصفه الوصفة العلاجية الأمثل والنابعة من حرص التحالف بقيادة الرياض على تسوية أوضاع الشرعية ضمن استحقاقات المواجهة مع إيران وذراعها في اليمن.