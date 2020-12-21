جلسة برلمانية طارئة لبحث خفض سعر الدينار العراقي

سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

دعا مجلس النواب العراقي أمس، إلى جلسة طارئة لبحث تداعيات قرار الحكومة العراقية خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

ونقل بيان للبرلمان عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي دعوته لعقد الجلسة الطارئة دون أن يذكر موعداً محدداً لها على أن يستضاف بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف.

وأوضح الكعبي أن الجلسة ستخصص لبحث تداعيات ما وصفه بالانخفاض المفاجئ للسعر الرسمي لصرف الدينار والعمل على تقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وقررت الحكومة العراقية أمس الأول، خفض سعر صرف الدينار العراقي إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد بعد أن كانت 1190 ديناراً.