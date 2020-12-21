إسرائيل تتوعد إيران… رد باهظ على أي هجوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

قبل أيام من مرور عام على مقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد في 3 كانون الثاني 2020، توعد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، برد باهظ جدا على أي هجوم من إيران وشركائها، وأكد أن مستوى رد الفعل وجميع الخطط جاهزة للرد على أي هجوم.

قلق أميركي

وقبل أسبوعين، عبر الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، عن قلقه من قيام الميليشيات التابعة لإيران بعمليات دون الرجوع لطهران.

وقال “إيران سلمت هذه الجماعات أسلحة متطورة”، موضحاً أن إيران محرجة من اغتيال محسن فخري زاده، وتابع “أعتقد أن إيران سترد بضرب إسرائيل”.

هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية، في 3 كانون الاول الجاري أن السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده مصنوع في إسرائيل.

رد قادم وحتمي

وتعهد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بأن “ردنا على اغتيال فخري زاده قادم وحتمي”، فيما قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، إن بلاده لن تتهاون في الرد على من قتل العالم فخري زاده.

وكانت إيران قد أعلنت في 27 نوفمبر الماضي، عن مقتل رجلها الغامض الذي كان قليل الظهور إعلامياً، وذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء شبه الرسمية، أن أحد المسلحين أمطر سيارة فخري زاده بالرصاص بعد انفجار سيارة ملغمة بالقرب من سيارته.

وأضافت أن أحد حراس فخري زاده تعرض لإطلاق النار أربع مرات، وأن العالم نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في مدينة أبسرد بمنطقة دماوند على بعد نحو 70 كيلومترا شرق طهران، لكنه فارق الحياة في المستشفى.

بينما ذكر شاهد للتلفزيون الرسمي أنه سمع دوي طلقات نارية متكررة، وأن حراس فخري زاده اشتبكوا مع المهاجمين، وذلك بحسب “العربية”.