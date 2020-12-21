الحكومة تقرر إغلاق المطاعم بشكل كلي في أربع مدن ولثلاثة أسابيع

أعلنت، الحكومة، الاثنين، إغلاق المطاعم بشكل كلي، طيلة 3 أسابيع مقبلة، ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، وذلك في أربع مدن، وهي مدينة الدار البيضاء ومراكش وأكادير، بالاضافة إلى مدينة طنجة.

وقالت الحكومة، عبر بيان، لها، مساء اليوم، إنه “بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19″، فإنه قررت “ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع، اتخاذ إجراءات احترازية”.

وتقرر “إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛ وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة”.

كما تقرر “منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ والإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. وسيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا”.

