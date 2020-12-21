شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. تسجيل 351 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 21 ديسمبر 2020 سجلت فرنسا اليوم الإثنين 5797 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 2479151 حالة.

وسجلت أيضا 351 حالة وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالى عدد المتوفين إلى 60900، طبقاً لبيانات وزارة الصحة.

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