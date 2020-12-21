شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: «الفيروس المتحوّر» أسرع انتشاراً.. ولكن! والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس (كوفيد 19) المتحوّر أسرع انتشاراً، ولا أدلة حتى الآن على أنه أكثر قسوة أو خطورة عند الإصابة به.

وأوضحت كبيرة العلماء في المنظمة الدكتورة سمية سواميناتان أن التحوّرات التي طرأت علي الفيروس في المملكة المتحدة وفي جنوب أفريقيا، لا تقلل من فعالية اللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاحات تغطي مجموعة من المتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس.

وبيّنت أن فيروس الإنفلونزا يتحور كل عام، وتجري سنويا إعادة النظر في السلالة الطاغية بهدف تهيئة اللقاح للقضاء عليها، لافتة إلى أن السبيل الوحيد لمنع تحوّرات أي فيروس، يتمثل في التركيز علي الحد من انتشاره.

بدوره، حذّر مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي من الإهمال أو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها للوقاية من الفيروس، حتى لا يستشري، لاسيما مع تغيّر طبيعته، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوفير التمويل السريع للتوزيع المنصف للقاحات في مختلف أنحاء العالم، للقضاء على هذه الجائحة.