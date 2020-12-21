شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: تطعيم 50 مليونا بحلول نهاية يناير والان نبدء بالتفاصيل
ويتطلب لقاح فايزر جرعة تقوية ثانية للوصول إلى فعاليته الكاملة.
ويأتي هذا الخبر مع وصول شحنات لقاح ثان، تنتجه شركة الأدوية مودرنا، إلى المراكز الطبية في جميع أنحاء البلاد، على أن يتم إعطاء اللقاحات الأولى في الساعات المقبلة.
وبين لقاحي فايزر ومودرنا، يتوقع أزار أن يتلقى 100 مليون شخص جرعة أولى على الأقل بحلول نهاية فبراير.
وتوقع أزار أنه مع ظهور لقاحات إضافية في وقت مبكر من العام المقبل، سيتم تطعيم عدد كافٍ من الناس في الولايات المتحدة بحلول الربع الثاني من عام 2021 للسماح بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
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