شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 197 ألف إصابة و1584 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 197,616 إصابة و 1,584 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17,790,376 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 316,844 حالة وفاة.

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