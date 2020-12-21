شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون آخر ضربة تجارية من ترامب لفيتنام والان نبدء بالتفاصيل
وأضافوا أن الشركات الأمريكية التي تستورد بضائع من فيتنام عليها أن تتأهب لرسوم جمركية كبيرة من تحقيق يجريه مكتب الممثل التجاري الأمريكي بموجبه "البند 301" في ممارسات تتعلق بقيمة العملة. وقد تعلن نتائج التحقيق في السابع من يناير.
واستوردت الشركات الأمريكية بضائع بحوالي 65 مليار دولار من فيتنام في الأشهر العشرة الأولى من 2020 مقارنة مع 66.6 مليار دولار للعام 2019 بكامله. وقد تفرض الرسوم الجمركية على ما قيمته 400 مليار دولار من مبيعات أمريكية للملابس والأحذية والآثاث والالكترونيات والسلع المنزلية.
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