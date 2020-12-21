العراق يوقع مع شركة فايزر لاستيراد 1.5 مليون جرعة

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن توقيع العراق مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونصف المليون جرعة ضد كورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، إن "العراق وقع مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونصف المليون جرعة ستصل مطلع العام المقبل".
وأضاف أن "الوضع الوبائي في العراق جيد وهناك ارتفاع بنسب الشفاء من كورونا".
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