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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية في تونس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت مصر، اليوم الإثنين، بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية الوحشية لمواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية على أيدي مجموعة إرهابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ ، في بيان صحفي اليوم ، إن "مصر إذ تجدد استهجانها الشديد لمثل تلك الأعمال الإجرامية التي تشمئزُّ منها الفطرة الإنسانية، فإنها لتؤكد وقوفها الكامل مع تونس الشقيقة فيما تتخذه من تدابير لاستئصال آفة الإرهاب البغيضة".
وكانت السلطات المحلية في ولاية القصرين التونسية أعلنت أمس الأحد العثور على جثة راعي في منطقة عسكرية مغلقة بجبل السلوم في القصرين مقطوع الرأس في جريمة تحمل طابعاً إرهابياً.
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