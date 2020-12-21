شكرا لقرائتكم خبر 1389 حقيبة سعودية تعين الباكستانيين على مواجهة الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وسلم المركز 400 حقيبة شتوية في قرية دار ميا بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان، استفاد منها 2,400 فرد، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020 لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 489 حقيبة شتوية في قرية بوران بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان، استفاد منها 2,934 فردا، كما وزع 500 حقيبة شتوية في قريتي بيرير وعشرت بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,000 فرد.وسلم المركز 400 حقيبة شتوية في قرية دار ميا بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان، استفاد منها 2,400 فرد، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020 لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.

كانت هذه تفاصيل خبر 1389 حقيبة سعودية تعين الباكستانيين على مواجهة الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.