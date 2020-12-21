3 قتلى في موكب وزير الداخلية التونسي

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ووقع حادث المرور في منطقة الشرايع في معتمدية سبيطلة حينما كان موكب الوزير على مشارف القصرين وترافقه فرقة خاصة من الحرس الوطني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي 3 عناصر من القوات الخاصة التونسية فيما جرح اثنان فجر أمس في حادث مرور أثناء موكب لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، الذي كان في طريقه لتقديم العزاء لضحية العملية الإرهابية التي تم الكشف عنها في ولاية القصرين.ووقع حادث المرور في منطقة الشرايع في معتمدية سبيطلة حينما كان موكب الوزير على مشارف القصرين وترافقه فرقة خاصة من الحرس الوطني.

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