شكرا لقرائتكم خبر السعودية تساند العراق لصيانة سيادته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السعودية وقوفها إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه وصيانة سيادته عقب العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد.

وأعربت وزارة الخارجية أمس في بيان عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت على مساندة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.