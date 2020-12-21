شكرا لقرائتكم خبر عمان تستقبل أول شحنة من لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ونقل الحساب الرسمي لجهود مواجهة كورونا، التابع لمركز التواصل الحكومي، عنه القول في لقاء تلفزيوني إن التلقيح سيشمل في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن، وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مراكز التلقيح خلال الأيام القليلة المقبلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن بدر بن سيف الرواحي مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة العمانية أن أول دفعة من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك ستصل إلى السلطنة غدا.ونقل الحساب الرسمي لجهود مواجهة كورونا، التابع لمركز التواصل الحكومي، عنه القول في لقاء تلفزيوني إن التلقيح سيشمل في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن، وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مراكز التلقيح خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر عمان تستقبل أول شحنة من لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.