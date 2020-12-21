شكرا لقرائتكم خبر أمهات المختطفين: أنقذوا أبناءنا من سجون الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت رابطة أمهات المختطفين أمس نداء استغاثة لإنقاذ العشرات من المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذين تدهورت حالتهم الصحية خلال الأيام الأخيرة.

ودعت الرابطة في بيان صحفي خلال الوقفة التي نظمتها أمام مكتب الصليب الأحمر إلى «إنقاذ 50 مختطفا مريضا في السجون، وقالت إن «المختطفين المرضى يزداد وضعهم سوءا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يعيشونها داخل السجن».

وأكدت أن «المختطفين المرضى يعانون من أمراض شديدة ومختلفة، منها الجلطات وأمراض الصرع والإصابات الشديدة في العمود الفقري وأمراض القلب والكلى والبواسير والجيوب الأنفية والعيون».

واستنكرت «الإهمال الطبي بحق المختطفين في سجن الأمن السياسي والوضع اللاإنساني المعاش في السجن لمواطنين مدنيين اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم دون مسوغ قانوني».

وأشارت إلى أنه «بالتزامن مع دخول فصل الشتاء تزداد معاناة المختطفين جراء البرد الشديد خصوصا المرضى»، وطالب بيان الأمهات المبعوث الأممي «بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين المرضى من السجون «.

وكان ثلاثة محررين من ضحايا سجون ميليشيات الحوثي كشفوا شهاداتهم حول الانتهاكات الإنسانية وجرائم التعذيب الجسدية والنفسية التي تعرضوا لها منذ اختطافهم من منازلهم ومن الطرقات وحتى لحظات خروجهم.

وخلال جلسة الاستماع الثانية التي عقدتها المنظمة اليمنية للأسر، والمختطفين، بمدينة مأرب، سرد كل من خالد حيدر، وعبده الزيادي، وعبده عصيبة، نماذج من التعذيب الجسدي والنفسي من تعليق وصعق كهربائي، والضرب بالعصي والأيدي والرفس والركل بالأقدام، وحرمانهم من النوم والأكل والشرب لأيام متواصلة، وسجنهم في زنازين ضيقة مظلمة ومزدحمة، وبعضها باردة وسيئة التهوية، فضلا عن منع العلاج والزيارات عنهم لأشهر طويلة.

وكشف المفرج عنهم عن شهاداتهم في وفاة مختطفين اثنين تحت التعذيب وإصابة عدد من زملائهم بالشلل بسبب الضرب الشديد بمختلف أنواع الكابلات والعصي، بالإضافة إلى أصابة كثير منهم بعدد من الأمراض المزمنة التي ستظل ترافقهم لسنوات مقبلة إذا لم يحصلوا على الرعاية الصحية الكافي

تقرير الهجرة الدولية عن النازحين في أسبوع:

206 أسر

1236 فردا

74 أسرة في تعز

66 أسرة في الحديدة

35 أسرة في مأرب

82% بسبب القتال

13% بسبب الكوارث الطبيعية

مشاهدات يمنية