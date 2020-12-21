النمسا تحظر الطيران إلى بريطانيا حتى أول يناير المقبل

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، أنه اعتبارا من فجر غد الثلاثاء سيتم منع طائرات الركاب القادمة من بريطانيا من الهبوط في النمسا.

وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم الإثنين، إنه يسري حظر الهبوط حتى الأول من يناير2021.

ويجىء ذلك على خلفية انتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا ولمنع انتشار العدوى إلى النمسا وبقية دول العالم.

ووافقت مفوضية الصحة الأوروبية، اليوم الاثنين، على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا، وبهذا تكون قد أعطت الضوء الأخضر ببدء التطعيم في أوروبا في غضون أسبوع. ومن المنتظر أن تبدأ ألمانيا بعملية التطعيم خلال الأيام القادمة. وأشارت العديد من دول التكتل بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا، إلى أنها تعتزم

بدء التطعيمات اعتبارا من 27 ديسمبر، بينما بدأ استعمال اللقاح بالفعل هذا الشهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن توافق المفوضية رسميا على اللقاح في غضون ثلاثة أيام، بعد التشاور مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وفقا للجدول الزمني المؤقت. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أن سلامة اللقاحات من أولى أولوياتها. وأفادت بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح لن يعمل ضد نوع جديد من فيروس كورونا.