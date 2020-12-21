أغرقت الفيضانات الناجمة عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة، اليوم الإثنين، أجزاء كبيرة من مناطق السواحل الشرقية بشبه الجزيرة الماليزية؛ بما فيها ولايات ترنجانو وكلانتان وبهانج، مما تسبب في نزوح أكثر من 9 آلاف شخص من السكان حتى الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" بأنه في ولاية ترنجانو ارتفع عدد النازحين إلى 7 آلاف و780 شخصاً من 1822 أسرة صباح اليوم، مقابل 7403 أشخاص من 1,786 أسرة حتى الساعة الرابعة من مساء أمس.
وأكد رئيس الأمانة العامة للجنة إدارة الكوارث الإقليمية
وأشار إلى أنه في ولاية كلانتان ارتفع عدد النازحين في ثلاثة مراكز إيواء مؤقتة إلى 1382 شخصاً، فيما سجلت ولاية بهانج نزوح 38 شخصاً من 6 أسر منذ أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيضانات تتسبب في نزوح أكثر من 9 آلاف شخص في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.